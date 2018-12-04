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Почти 50 социальных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье

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В Московской области до конца 2018 года планируют достроить и ввести в эксплуатацию 46 объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба областного Минстроя, среди новых объектов должны достроить три детских сада, рассчитанных в общей сложности на 570 воспитанников, шесть образовательных учреждений в общей сложности на 3134 мест, а также семь спортивных сооружений и 29 объектов здравоохранения. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Среди объектов здравоохранения числятся две взрослых и одна детская поликлиники, а также одна больница. На этих объектах должны завершиться работы по реконструкции зданий.

В материале также отмечено, что на данный момент в Московской области на разной стадии реализации находятся более 360 проектов социальной инфраструктуры.

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