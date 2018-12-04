В заявлениях патриарха Варфоломея нашли противоречие
Дела патриарха Константинопольского угрожают расколом православному миру. И расходятся с его же собственными словами. Программную речь Варфоломея 1995 года приводит сайт «Православный синаксис». В ней нашли противоречия с сегодняшними заявлениями патриарха.
Дела патриарха Константинопольского угрожают расколом православному миру. И расходятся с его же собственными словами. Программную речь Варфоломея 1995 года приводит сайт «Православный синаксис». В ней нашли противоречия с сегодняшними заявлениями патриарха.