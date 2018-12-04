Еще один человек скончался после взрыва гранаты в подмосковной многоэтажке

Число погибших в результате взрыва гранаты в жилом доме подмосковного поселка Куровское возросло до двух человек. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, еще два человека получили ранения.

Инцидент произошел в многоэтажном здании, расположенном на улице Первомайской. Взрыв прогремел на третьем этаже в однокомнатной квартире. Несущие конструкции здания не были повреждены, поскольку дом кирпичный. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.