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Еще один человек скончался после взрыва гранаты в подмосковной многоэтажке

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Число погибших в результате взрыва гранаты в жилом доме подмосковного поселка Куровское возросло до двух человек. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, еще два человека получили ранения.

Инцидент произошел в многоэтажном здании, расположенном на улице Первомайской. Взрыв прогремел на третьем этаже в однокомнатной квартире. Несущие конструкции здания не были повреждены, поскольку дом кирпичный. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

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