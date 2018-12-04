Убытки от простоя в Херсоне танкера «Механик Погодин» превысили $400 тыс.

Убытки от простоя танкера «Механик Погодин», задержанного в украинском порту в Херсоне 10 августа, превысили $400 тыс. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба компании «В.Ф. Танкер» — владельца судна.

«За истекший период, по предварительным данным, сумма убытков от задержания танкера превышает $400 тыс.», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя компании.

Кроме того, судовладелец сообщил, что экипаж не может покинуть танкер из-за введенного на Украине военного положения и запрета на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

10 августа украинские власти заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту, поскольку он внесен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Позже Киев заявил, что судно останется в порту на три года. При этом, представители Киева трижды пытались проникнуть на борт российского танкера, однако экипажу удалось им помешать.