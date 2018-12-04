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Воронеж возьмет кредит на 500 млн рублей

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Сбербанк стал победителем повторного аукциона мэрии Воронежа на право открыть кредитную линию на 500 млн рублей под 8,5% годовых для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов. Вернуть долг власти планируют в течение двух лет.

Второй аукцион на 500 млн рублей, также необходимых для латания бюджетных дыр и реструктуризации долгов, признан комиссией несостоявшимся. На участие в нем не было подано ни одной заявки, отмечает ИА «Абирег».

В 2018 году мэрия Воронежа провела аукционы на поиск кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей. Победителем во всех случаях стало ПАО «Сбербанк».

Месяц назад депутаты Воронежской городской думы приняли изменения в бюджет на 2018 год и распределили дополнительные средства. Расходы в ходе корректировок выросли более чем на 1,2 млрд рублей. Так, было принято решение увеличить расходы на программу переселения из аварийного жилья и обеспечения доступным и комфортным жильем населения на 424 млн рублей. Еще 405 млн рублей будет направлено на развитие транспортной системы.

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