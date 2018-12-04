Политолог назвал цель жалоб Госпогранслужбы Украины на отказы во въезде в РФ

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала о том, что в течение последних дней российские пограничники не пустили в страну несколько десятков украинцев.

Цигикал утверждал, что после введения Киевом ограничений на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет Россия якобы начала возвращать украинцев на территорию Украины без объяснения причин.

Такие заявления украинской стороны идут в рамках информационного противостояния, полагает эксперт. Акцентируется внимание на том, что Российская Федерация зеркально отвечает на те заградительные действия, которые совершает Украина, отметил политолог.

«Украинским СМИ в первую очередь для своей внутренней аудитории необходимо создавать иллюзию того, что Российская Федерация действует такими методами. Как мы понимаем, это всё находится в рамках общей стратегии по дальнейшему размежеванию народов Украины и России», — пояснил Денисов.

При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин и ряд российских чиновников уже неоднократно высказывались, что никаких зеркальных действий со стороны России на действия Украины не будет.

В ФСБ России «Известиям» не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об ограничениях на въезд украинцев в Россию. «Я не располагаю никакой информацией по этому поводу», — заявил «Известиям» глава Центра общественных связей ФСБ России Олег Матвеев.

При этом источник в Погрануправлении России сообщил «Федеральному агентству новостей» о том, что массовых случаев непропуска украинцев на территорию России в последние дни отмечено не было.

«Единичные случаи есть, но, и как обычно, всё только на законных основаниях», — сказал собеседник агентства.

Накануне, 3 декабря, в Госпогранслужбе Украины отметили двукратное снижение потока россиян, желающих приехать на Украину. На фоне инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе власти ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал инцидент в Черном море провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к президентским выборам.