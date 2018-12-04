Россия заблокировала предложение США в ВТО по спору о пошлинах

Россия заблокировала первый запрос Соединенных Штатов по созданию арбитров в споре с РФ о пошлинах на импорт на конкретные товары из США. Об этом сообщили на сайте Всемирной торговой организации (ВТО) во вторник, 4 декабря.

Сообщается, что в настоящий момент в ВТО сформированы панели арбитров. Они рассматривают ответные меры со стороны Канады, Китая, ЕС и Мексики на пошлины США.

Вашингтон в марте этого года ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Тарифы применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея освобождены от уплаты пошлин на сталь.

В ответ Евросоюз ввел пошлины на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов. Россия также установила тарифы на импорт американской продукции. 3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «махровый протекционизм» причиной снижения эффективности работы ВТО.

На саммите G20 в Аргентине Трамп заявил, что согласился не повышать тарифы на китайскую продукцию с 1 января. Китай же будет делать крупные закупки в США, чтобы снизить торговый дисбаланс.

1 декабря по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. Ранее планировалось, что пошлины вырастут с 1 января. При этом Китай согласился для ликвидации дисбаланса в торговле закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами. 24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.