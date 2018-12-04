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Проектирование Рпенского проезда отложили во Владимире

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Администрация Владимира отказалась от планов на проектирование Рпенского проезда. Заместитель главы города Сергей Сысуев объяснил это решение полным отсутствием средств в бюджете.

Ранее мэрия заказала институту «Владимиравтодорпроект» новый проект планировки территории, напоминает ИА «Владимирские новости». Работа стоит 12 млн рублей.

По неофициальным данным, строительство Рпенского проезда обойдется в 2 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с затратами на создание Лыбедской магистрали.

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