Проектирование Рпенского проезда отложили во Владимире

Администрация Владимира отказалась от планов на проектирование Рпенского проезда. Заместитель главы города Сергей Сысуев объяснил это решение полным отсутствием средств в бюджете.

Ранее мэрия заказала институту «Владимиравтодорпроект» новый проект планировки территории, напоминает ИА «Владимирские новости». Работа стоит 12 млн рублей.

По неофициальным данным, строительство Рпенского проезда обойдется в 2 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с затратами на создание Лыбедской магистрали.