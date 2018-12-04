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Трамп заявил о начале переговоров США и Китая

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Фото: Global Look Press/dpa/Yuri Gripas
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о запуске процесса переговоров по торговле между США и Китаем.

«Переговоры с Китаем уже начались. И если они не будут продлены, то они завершатся через 90 дней после нашего замечательного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине», — написал американский лидер на своей странице в Twitter 4 декабря.

Он отметил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стив Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, директор национального экономического совета Ларри Кадлоу и директор национального торгового совета Питер Наварро будут работать вместе для определения возможности заключения сделки с КНР. «И если это возможно, мы сделаем это», — подчеркнул Трамп.

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Дональд Трамп добавил, что ожидаются закупки Китаем сельскохозяйственной продукции из США.

«Я и председатель Си Цзиньпин — мы рассчитываем, что эта сделка произойдет и это, вероятно, нам удастся», — отметил глава США.

Также Трамп отметил роль пошлин для американской экономики.

«Когда люди или страны пытаются стать причастными к великому богатству нашей страны, я хочу, чтобы они платили за подобные привилегии. Это всегда будет лучшим способом укреплять нашу экономическую власть. Сейчас мы получаем миллиарды долларов от импортных пошлин», — написал он.

Дональд Трамп на саммите G20 заявил, что согласился не повышать тарифы на китайскую продукцию с 1 января. Китай же будет делать крупные закупки в США, чтобы снизить торговый дисбаланс.

2 декабря стало известно, что США поднимут пошлины на китайские товары с 10 до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. До этого планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами.

24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

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