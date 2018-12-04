Курорты и санатории внутри страны как бонус за усердный труд. В новом году россияне смогут отдыхать за счет работодателя. На оплату отпуска каждого сотрудника фирма может потратить до 50 тыс. рублей. Компании, оплатившие путевки, получат налоговые льготы. На отдых работник сможет взять детей, родителей и супругов.