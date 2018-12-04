С балкона жилого дома в Грузии сняли простоявшие там четверть века «Жигули»

В Тбилиси (Грузия) автомобиль «Жигули» сняли с балкона жилого дома спустя 27 лет. Об этом сообщил портал Sputnik Грузия.

Машину, которая успела стать местной достопримечательностью, спустили на землю.

Житель Дигомского массива (спальный район города) по имени Резо Энукидзе купил ВАЗ-2106 в 1991 году. В первую же ночь злоумышленники сняли с «Жигулей» покрышки. В результате хозяин решил «припарковать» автомобиль на своем собственном балконе на четвертом этаже с помощью подъемного крана.

«Машина останется здесь до лучших времен», — рассказал Энукидзе соседям. После этого он так ни разу и не воспользовался автомобилям, хотя и продолжал заботиться о нем.

«В свое время снимать репортажи об этой машине приезжали BBC, CNN, Euronews, российский Первый канал, НТВ и многие другие. Об этой машине знает весь мир», — сообщил один из местных жителей.

Тем не менее, по словам соседей, Энукидзе общался с журналистами неохотно — он «не искал популярности».

Полтора года назад мужчина скончался. Как рассказали местные жители, его родственники приняли решение снять «Жигули» с балкона для того чтобы продать автомобиль с практически нулевым пробегом какому-нибудь коллекционеру.

Ранее 4 декабря стало известно, что бывшего главу министерства культуры Грузии, соратника экс-президента страны Михаила Саакашвили Николоза Руруа нашли мертвым в его доме в Тбилиси.