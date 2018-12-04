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Аудиторы начали проверку стадиона «Санкт-Петербург»

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Инспекторы Контрольно-счетной палаты, ранее работавшие с Петербургским метрополитеном, начали плановую проверку стадиона «Санкт-Петербург». До 29 марта аудиторы должны выяснить, насколько законно и эффективно использовались средства при создании спортивного сооружения на Крестовском острове. 

При участии правоохранительных органов будет дана оценка деятельности комитета по строительству и Фонда капитального строительства. Проверкой руководит аудитор Константин Желудков. Об этом информирует телеканал «78».

На данный момент арена является домашней для ФК «Зенит». Первый официальный матч на ней прошел 22 апреля 2017 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион «Санкт-Петербург» принял семь матчей. Строительство арены началось в 2007 году. Предполагалось, что оно обойдется в 6,7 млрд рублей. Последняя сметная стоимость стадиона составляет 43 млрд рублей.

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