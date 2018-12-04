Прямой эфир

Ушаков рассказал о разговоре Трампа с Путиным на G20

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели краткую беседу на саммите G20. В нынешнем году встреча глав мировых государств прошла в столице Аргентины Буэнос-Айрес.

«Трамп подошёл в ходе приёма к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал», — заявил помощник Путина Юрий Ушаков в понедельник, 4 декабря.

Ушаков отметил, что оба президента обсудили ситуацию в Керченском проливе.

«Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего (в Керченском проливе — ред.), и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», — приводит слова Ушакова агентство «РИА Новости».

Также помощник российского лидера рассказал об отсутствии обсуждения визита Путина в американскую столицу Вашингтон.

С конца ноября отношения между Москвой и Киевом обострились. 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев объявил в розыск восемь россиян после ареста украинских кораблей
Украина обратится в Международный суд ООН из-за инцидента в Черном море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017