Ушаков рассказал о разговоре Трампа с Путиным на G20

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели краткую беседу на саммите G20. В нынешнем году встреча глав мировых государств прошла в столице Аргентины Буэнос-Айрес.

«Трамп подошёл в ходе приёма к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал», — заявил помощник Путина Юрий Ушаков в понедельник, 4 декабря.

Ушаков отметил, что оба президента обсудили ситуацию в Керченском проливе.

«Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего (в Керченском проливе — ред.), и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», — приводит слова Ушакова агентство «РИА Новости».

Также помощник российского лидера рассказал об отсутствии обсуждения визита Путина в американскую столицу Вашингтон.

С конца ноября отношения между Москвой и Киевом обострились. 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и суда были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.