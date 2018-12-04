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Участок московской трассы на выезде из Воронежа открыли для движения

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В Воронеже завершили ремонт участка трассы А134 по направлению из Воронежа в Москву. Речь идет о дороге от ТЦ «Московский проспект» до отеля «Яр». Ремонт обошелся в сумму чуть более 806 млн рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», воронежский отрезок трассы ремонтировали более года. Подрядчиком выступало АО «Дороги Черноземья». Было отремонтировано 12,6 км магистрали от Военного городка до спортивного комплекса «Олимпик».

Строители не только уложили новый асфальт и противоскользящее покрытие, но также благоустроили девять остановок и установили шумозащитные экраны.

В региональной администрации отметили, что после проведенного ремонта пропускная способность трассы увеличилась в два раза — до 5,2 тыс. автомобилей в час. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. На участке по три полосы движения в оба направления.

Как заявил на церемонии открытия первый зампред правительства Виталий Шабалатов, дорога имеет существенное значение для Воронежской области. Однако она была построена еще в 1960 году и не рассчитана на пропускную способность нынешнего времени. Потребности региона выросли, поэтому важно было обеспечить комфорт и качество движения.

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