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Бывший министр культуры Грузии найден мертвым

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Бывшего главу министерства культуры Грузии, соратника экс-президента страны Михаила Саакашвили Николоза Руруа нашли мертвым в его доме в Тбилиси во вторник, 4 декабря.

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По предварительным данным, Руруа, который был одним из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение», скончался из-за сердечного приступа, передает телеканал РЕН ТВ.

Руруа родился в Тбилиси в 1968 году. В 2001 году он получил степень доктора юриспруденции в Государственном университета штата Джорджиа (США).

В 2004 году его избрали депутатом парламента от правящей в то время партии «Единое национальное движение», основателем которой является бывший президет Грузии Михаил Саакашвили. Руруа был первым заместителем главы парламентского комитета по обороне и безопасности, а также членом юридического комитета.

В октябре 2008 года политик стал министром культуры, охраны памятников и спорта Грузии. На этой должности он проработал до октября 2012 года.

2 декабря проживающий в Нидерландах бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на родину, если возникнет необходимость. Представители МВД Грузии неоднократно заявляли, что Саакашвили будет задержан, как только пересечет границу страны.

В январе 2018 года суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по статье УК «Злоупотребление служебными полномочиями». Кроме того, 28 июня текущего года экс-президента заочно приговорили на родине к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

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