На онлайн-аукционе Sotheby's выставили самую первую книгу о фондовой бирже

На онлайн-аукционе Sotheby's выставили на продажу самую первую книгу о фондовой бирже Confusion of Confusions, которая была написана в 1688 году на испанском языке. Об этом 4 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Книгу написал коммерсант Джозеф де ла Вега в качестве пособия для работы на фондовой бирже Амстердама. В ней он подробно описывает основные биржевые механизмы, дает советы участникам торгов, а также пытается развеять определенные сомнения относительно торговли на бирже.

Согласно данным аукционного дома, в мире насчитывается всего 10 экземпляров книги. По оценкам экспертов ее могут купить за $200–300 тыс.

1 декабря сообщалось, что книга жены Обамы с критикой Трампа стала бестселлером в США. За первые 15 дней со старта продаж в этих двух странах было продано более 2 млн экземпляров из 3,4 млн изданных копий.