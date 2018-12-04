Задержки поездов возможны на Белорусском направлении МЖД

Задержки пригородных поездов возможны на Белорусском направлении, сообщила во вторник 4 декабря Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

«Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — отмечают железнодорожники. Сбой в движении поездов возможен по техническим причинам.

ЦППК принесла пассажирам извинения за временные неудобства.

26 ноября на Курском направлении Московской железной дороги допустили задержки из-за действий вандалов.