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Видеогид для глухих разработали для Казанского кремля

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Музей-заповедник «Казанский кремль» представил первый в Татарстане музейный видеогид для глухих и слабослышащих людей. В разработке участвовала одна из крупнейших в России IT-компаний — ICL.

Со следующего года гости смогут пользоваться услугами виртуального экскурсовода. Видеогид включает 19 роликов, посвященных объектам Казанского кремля и его истории в целом. Каждый сюжет снабжен субтитрами и комментариями профессионального сурдопереводчика Екатерины Ибатуллиной. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Российские ученые разрабатывают программу, которая с помощью искусственного интеллекта сможет в режиме реального времени через видеокамеру переводить жесты человека с проблемами слуха в слова, фразы и звуки. Подобной системы пока нет нигде в мире. Она необходима для того, чтобы облегчить процесс общения между глухими и слышащими людьми.

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