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Электронные визы для туристов могут ввести в Псковской области

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В Псковской области могут начать выдавать электронные визы для туристов. Инициатива принадлежит региональному союзу туриндустрии. Там считают, что таким образом можно увеличить турпоток в регион.

Тема обсуждалась на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Как сообщила глава регионального союза туриндустрии Светлана Баранова, снижение турпотока связано не с отсутствием интереса к России, а с визовыми барьерами.

Для многих жителей прибалтийских стран главным аргументом против поездки в Россию является стоимость визы, сказал эксперт, чьи слова приводит Псковское агентство информации.

Она также рассказала, что обсуждала эту тему с коллегами из Калининграда, и те согласились с ее выводами. В качестве альтернативы введению электронных виз они предложили организацию безвизового въезда на 72 часа. За это время туристы успеют посетить и Великий Новгород, и Санкт-Петербург.

Одним из крупнейших международных мероприятий следующего года могут стать 39-е Международные Ганзейские дни. Они пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

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