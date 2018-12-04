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На полях G20 Трамп по собственной инициативе пообщался с Путиным

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В ходе саммита G20, который проходил в Аргентине, президент США Дональд Трамп сам подошел к президенту России Владимиру Путину и беседовал с ним от 10 до 15 минут. Об этом 4 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже рассказал», — уточнил Ушаков.

Он также добавил, что во время разговора Путин объяснил Трампу позицию России по поводу инцидента в Керченском проливе, а тот, в свою очередь, внимательно выслушал аргументацию российского главы.

Официальная встреча двух лидеров также должна была состояться на саммите G20 в Аргентине, но Дональд Трамп принял решение ее отменить из-за инцидента в Керченском проливе, во время которого украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками.

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