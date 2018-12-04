Фахверковые склады под Калининградом могут забрать у владельцев

Власти Калининградской области планируют забрать у собственников исторический комплекс фахверковых складов в поселке Железнодорожном Правдинского округа. Владельцев в очередной раз привлекли к административной ответственности. Восстановительные работы до сих пор не начались.

Два собственника складов проживают в Москве и Зеленоградске, рассказали «Калининград.Ru» в пресс-службе регионального правительства. Ранее они обещали провести ремонт и реставрацию складов с участием именитого архитектора. Губернатор Антон Алиханов предложил инициировать процедуру изъятия фахверковых складов у недобросовестных пользователей.

Фахверк — тип строительной конструкции, основой которой служат вертикальные несущие столбы. Пространство между балками заполняется глинобитным материалом, кирпичом, иногда также деревом. Фахверк появился в XV веке в Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в северной части (от Британии до Польши).