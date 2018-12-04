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Панина привлекли к административной ответственности за курение в самолете

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Актера Алексея Панина привлекли к административной ответственности за курение в туалете самолета авиакомпании «Победа». Об этом отдел МВД России в аэропорту Внуково сообщил перевозчику в письме, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

4 декабря стало известно, что в начале месяца артиста сняли с рейса лоукостера Стамбул–Москва за пьяный дебош. Сообщается, что он также оскорблял бортпроводников, используя матерную лексику.

Сам Панин в беседе с РЕН ТВ опроверг эту информацию. Он заявил, что понятия не имеет, о чем идет речь. При этом актер подтвердил, что летал в Стамбул и поездка его прошла прекрасно.

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