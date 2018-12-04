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«УАЗ Профи» стал комфортнее и получил усиленную подвеску 

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Фото: uaz.ru
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Полуторатонный грузовик «УАЗ Профи» прошел модернизацию, после которой, как передает пресс-служба предприятия, он стал комфортнее и практичнее. Автомобилю усилили заднюю подвеску, увеличив толщину задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. 

В салоне — новая шумоизоляция и поручни на стойках кузова для большего удобства при посадке в машину. В заднеприводных версиях с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником.

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По сути, обновление стало ответом на жалобы со стороны журналистов и потребителей на недостаточный комфорт и грузоподъемность ульяновского грузовика. 

Обновленный «Профи» можно теперь заказать с новой опцией — круиз-контролем. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамики на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель. Стоимость автомобиля в комплектации «Стандарт» со 149-сильным мотором ЗМЗ ПРО и задним приводом составляет 774,9 тыс. рублей.

Автомобиль предлагается с одинарной и двойной кабиной, а также грузовой платформой вместимостью 4 или 5 европаллет. В списке опций — газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

По итогам III квартала этого года дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) продали рекордное количество запчастей на 1,5 млрд рублей.

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