Прямой эфир

Семейное сопровождение для инвалидов и пожилых внедрят в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт семейного сопровождения пожилых людей и инвалидов предлагают ввести в Тульской области. Законопроект в областную думу внес губернатор Алексей Дюмин.

Предполагается, что семейное сопровождение позволит решить проблему нехватки мест в домах-интернатах, а также справиться с проблемой социального одиночества некоторых категорий граждан. К лицам, которые хотят взять на себя обязательства по уходу за пожилыми или инвалидами, будут предъявляться определенные требования. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Жителям Тульской области, которые возьмут на себя обязательства по семейному сопровождению, будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Его размер определит правительство региона.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области создано 112 приемных семей для пожилых граждан. Они взяли на попечение более 120 пенсионеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект для пожилых «Гостевая семья» начали реализовывать на Ставрополье
Власти РФ обсудят меры по поддержке инвалидов в начале 2019 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017