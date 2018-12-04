Семейное сопровождение для инвалидов и пожилых внедрят в Тульской области

Институт семейного сопровождения пожилых людей и инвалидов предлагают ввести в Тульской области. Законопроект в областную думу внес губернатор Алексей Дюмин.

Предполагается, что семейное сопровождение позволит решить проблему нехватки мест в домах-интернатах, а также справиться с проблемой социального одиночества некоторых категорий граждан. К лицам, которые хотят взять на себя обязательства по уходу за пожилыми или инвалидами, будут предъявляться определенные требования. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Жителям Тульской области, которые возьмут на себя обязательства по семейному сопровождению, будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Его размер определит правительство региона.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области создано 112 приемных семей для пожилых граждан. Они взяли на попечение более 120 пенсионеров.