Утечка нефтепродукта произошла в научном предприятии Оренбуржья

Утечка нефтепродукта произошла в научно-инновационном предприятии «Технология» в Оренбургской области 4 декабря. Об этом информирует региональное управление МЧС РФ.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчеров в 15:10 по местному времени (13:10 мск) на 26-м км трассы Оренбург–Самара. Эти территории принадлежат ООО «Научно-инновационное предприятие «Технология».

«По уточненной информации, происходила утечка темной жидкости (предварительно нефтепродукт) с подземного трубопровода диаметром 100 мм», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты установили, что давление в трубе отсутствовало. На месте работает передвижная лаборатория ООО «Газпром добыча Оренбург». В 16:07 по местному времени было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 50 раз, однако в 17:00 на стационарном посту села Бродецкое, которое находится в 12 км от места утечки, превышений не наблюдалось. Жалоб от населения также не поступало.

Над ликвидацией последствий утечки работают 43 человека, задействовано 13 единиц техники.

2 декабря в городе Борзе Забайкальского края произошла утечка серной кислоты из железнодорожной цистерны.