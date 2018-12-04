Прямой эфир

Утечка нефтепродукта произошла в научном предприятии Оренбуржья

0
Фото: МЧС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка нефтепродукта произошла в научно-инновационном предприятии «Технология» в Оренбургской области 4 декабря. Об этом информирует региональное управление МЧС РФ.

Высокий смог: грязный воздух крадет у жителей Земли годы жизни
По оценке экспертов, хуже всего дышать в Азии

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчеров в 15:10 по местному времени (13:10 мск) на 26-м км трассы Оренбург–Самара. Эти территории принадлежат ООО «Научно-инновационное предприятие «Технология».

«По уточненной информации, происходила утечка темной жидкости (предварительно нефтепродукт) с подземного трубопровода диаметром 100 мм», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты установили, что давление в трубе отсутствовало. На месте работает передвижная лаборатория ООО «Газпром добыча Оренбург». В 16:07 по местному времени было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 50 раз, однако в 17:00 на стационарном посту села Бродецкое, которое находится в 12 км от места утечки, превышений не наблюдалось. Жалоб от населения также не поступало.

Над ликвидацией последствий утечки работают 43 человека, задействовано 13 единиц техники.

2 декабря в городе Борзе Забайкальского края произошла утечка серной кислоты из железнодорожной цистерны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Утечка хлора произошла на украинском предприятии
Утечка паров соляной кислоты произошла во Франкфурте-на-Майне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017