На трех мостах в Астраханской области запретили движение

В Астраханской области ввели ограничение на трех дорожных мостах. Конструкции находятся в аварийном состоянии.

Информацию об ограничении движения распространило региональное управление МЧС. По данным ведомства, мосты закрыты на дороге Сеитовка – Ватажное – граница Казахстана в Красноярском районе. Об этом пишет «Астрахань-24».

Автомобилисты не смогут проехать по переправам через ерики Большой Кажгир, Малый Кажгир и Алгарка. Мосты находятся в аварийном состоянии. Движение в населенные пункты Подчалык, Переправа Корсака, Степной Ясын-Сокан организуют по муниципальным дорогам.