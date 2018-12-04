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На трех мостах в Астраханской области запретили движение

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В Астраханской области ввели ограничение на трех дорожных мостах. Конструкции находятся в аварийном состоянии.

Информацию об ограничении движения распространило региональное управление МЧС. По данным ведомства, мосты закрыты на дороге Сеитовка – Ватажное – граница Казахстана в Красноярском районе. Об этом пишет «Астрахань-24».

Автомобилисты не смогут проехать по переправам через ерики Большой Кажгир, Малый Кажгир и Алгарка. Мосты находятся в аварийном состоянии. Движение в населенные пункты Подчалык, Переправа Корсака, Степной Ясын-Сокан организуют по муниципальным дорогам.

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