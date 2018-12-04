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Подготовку лыжных трасс ускорят в Ульяновской области

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился ускорить подготовку зимних спортивных объектов. В течение сезона планируется задействовать порядка 400 площадок.

Поручение ускорить подготовку лыжных, биатлонных трасс, хоккейных кортов и катков получило региональное министерство спорта. На лыжной базе «Заря» и в горнолыжном комплексе «Ундоры» установлены системы искусственного оснежения, для остальных трасс потребуется устойчивый снежный покров. Лед уже залили на стадионе «Станкостроитель» и в спортивном комплексе «Заря», там проводятся массовые катания, а также хоккейные матчи. Об этом сообщает 1ul.ru.

Все ледовые площадки будут доступны для катания с середины декабря. На Соборной площади в Ульяновске с 16 декабря по 28 февраля будут проводиться спортивно-массовые и физкультурные мероприятия.

Всего в зимний сезон планируется задействовать около 400 площадок на территории всех районов Ульяновской области.

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