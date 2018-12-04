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Один человек погиб при пожаре в придорожном мотеле в Хабаровском крае

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В городе Вяземском Хабаровского края при пожаре в придорожном мотеле погиб один человек. Установлено, что в момент происшествия посетителей в мотеле не было, а погибшим является сотрудник мотеля.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании на улице Шоссейной на трассе Хабаровск–Владивосток поступило 3 декабря в 23:03. Горело деревянное строение для обслуживания транзитных пассажиров.

Во время тушения спасатели обнаружили в одной из жилых комнат тело сотрудника, по предварительным данным, кочегара.

Возгорание удалось локализовать в 23:09. Ликвидация была объявлена в 2:00. Пламя повредило два номера мотеля, офисное помещение и крышу. Общая площадь возгорания составила около 80 кв. м. В тушении принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

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