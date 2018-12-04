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Уфа претендует на право проведения Международного велоконгресса

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В 2019 году впервые за пределами Москвы пройдет Международный велоконгресс. Принять его может Уфа, сообщается в группе Let’s bike it!, проекта по развитию велокультуры.

Как отмечает ИА «МедиаКорСеть», на право проведения мероприятия также претендуют Волгоград, Санкт-Петербург, Краснодар и Альметьевск. Всего же в конкурсе участвуют 14 городов России.

Велоконгресс является одним из крупнейших в мире подобных событий. Это платформа для общения всех сторон, заинтересованных в развитии велосипедного транспорта и создании безопасных условий для его использования. Так, в 2018 году форум собрал более 700 участников из 39 стран.

Проголосовать при выборе города может любой желающий. Кроме того, организаторы будут общаться с представителями городов и партнерами, которые представят свои предложения по организации мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что московские власти намерены увеличить количество мероприятий для велотуристов, которые проходят в рамках проекта Let's bike it!.

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