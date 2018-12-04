Прямой эфир

Посвященная Международному дню инвалидов декада стартовала в Артеме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Артем Приморского края стартовала декада, посвященная Международному дню инвалидов. Особое внимание уделено состоянию здоровья людей. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация Артемовского городского округа подготовила комплекс различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также к декаде присоединились различные общественные организации, неравнодушные люди, учреждения культуры, здравоохранения и образования.

Одним из центральных мероприятий станет четвертый городской фестиваль «Творчество без границ», который ориентирован на укрепление дружеских и творческих связей между людьми и освещение их творчества.

Также будут организованы различные консультации по проблемам, связанным с инвалидностью, в том числе по вопросам питания, адекватной двигательной активности и профилактики артериальной гипертонии. В библиотеке Центра медицинский профилактики пройдет выставка литературы по охране здоровья людей с ограниченными возможностями.

Включились в мероприятия и образовательные учреждения. Так, для школьников и студентов проводятся обучающие тематические занятия и мастер-классы, конкурсы, а для родителей — консультации.

Помимо этого, будут организованы концертные программы, экскурсии, акции по оказанию социальной помощи, конкурсы, турниры, круглые столы, встречи и многое другое на разных площадках Артема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неделю открытых дверей устроят музеи Феодосии для инвалидов
Ресурсный центр для инвалидов открыли в Южно-Сахалинске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017