Посвященная Международному дню инвалидов декада стартовала в Артеме

В городе Артем Приморского края стартовала декада, посвященная Международному дню инвалидов. Особое внимание уделено состоянию здоровья людей. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Администрация Артемовского городского округа подготовила комплекс различных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также к декаде присоединились различные общественные организации, неравнодушные люди, учреждения культуры, здравоохранения и образования.

Одним из центральных мероприятий станет четвертый городской фестиваль «Творчество без границ», который ориентирован на укрепление дружеских и творческих связей между людьми и освещение их творчества.

Также будут организованы различные консультации по проблемам, связанным с инвалидностью, в том числе по вопросам питания, адекватной двигательной активности и профилактики артериальной гипертонии. В библиотеке Центра медицинский профилактики пройдет выставка литературы по охране здоровья людей с ограниченными возможностями.

Включились в мероприятия и образовательные учреждения. Так, для школьников и студентов проводятся обучающие тематические занятия и мастер-классы, конкурсы, а для родителей — консультации.

Помимо этого, будут организованы концертные программы, экскурсии, акции по оказанию социальной помощи, конкурсы, турниры, круглые столы, встречи и многое другое на разных площадках Артема.