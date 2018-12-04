Орден Победы маршала Жукова привезут в Волгоград из Москвы

Ценнейшие исторические реликвии — копию Знамени Победы и орден Победы, принадлежавший маршалу Жукову, привезут в Волгоград из запасников московского Центрального музея Вооруженных сил России.

По словам директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева, выставка «Символы Победы» откроется 2 февраля, в день 76-й годовщины победы на Волге, передает ресурс novostivolgograda.ru.

«На выставке «Символы Победы» мы не только покажем эти реликвии, но и расскажем обо всех кавалерах ордена Победы, их заслугах. Всего, напомню, изготовлено было 20 таких орденов», — добавил Дементьев.