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Орден Победы маршала Жукова привезут в Волгоград из Москвы

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Ценнейшие исторические реликвии — копию Знамени Победы и орден Победы, принадлежавший маршалу Жукову, привезут в Волгоград из запасников московского Центрального музея Вооруженных сил России.

По словам директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева, выставка «Символы Победы» откроется 2 февраля, в день 76-й годовщины победы на Волге, передает ресурс novostivolgograda.ru.

«На выставке «Символы Победы» мы не только покажем эти реликвии, но и расскажем обо всех кавалерах ордена Победы, их заслугах. Всего, напомню, изготовлено было 20 таких орденов», — добавил Дементьев.

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