Прямой эфир

Дело о гибели ребенка в канализации в Сочи закрыли после компенсации в 150 тыс. рублей

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд закрыл уголовное дело о гибели семилетнего мальчика в сочинской канализации в связи с примирением сторон. Родители погибшего ребенка отозвали иск после выплаты им компенсации в размере 150 тыс. рублей.

ЧП произошло 3 августа во время сильных дождей. Мальчик упал в канализационный люк в Лазаревском районе Сочи, сильно ударившись при этом головой. Бабушка пыталась спасти его, но безуспешно. Тело унесло в открытое море.

Следствие доказало, что владелец расположенного неподалеку гостевого дома самовольно переделал канализацию и оставил ее открытой. Он оказался на скамье подсудимых. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Обвиняемый сознался в содеянном, раскаялся и сотрудничал со следователями. Он также оплатил родителям погибшего ребенка материальный и моральный вред. Это и послужило поводом примирения сторон, сообщает телеканал «Звезда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком‍
Хозяин отеля в Сочи признал факт переделки ливневки на месте гибели ребенка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017