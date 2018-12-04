Дело о гибели ребенка в канализации в Сочи закрыли после компенсации в 150 тыс. рублей

Суд закрыл уголовное дело о гибели семилетнего мальчика в сочинской канализации в связи с примирением сторон. Родители погибшего ребенка отозвали иск после выплаты им компенсации в размере 150 тыс. рублей.

ЧП произошло 3 августа во время сильных дождей. Мальчик упал в канализационный люк в Лазаревском районе Сочи, сильно ударившись при этом головой. Бабушка пыталась спасти его, но безуспешно. Тело унесло в открытое море.

Следствие доказало, что владелец расположенного неподалеку гостевого дома самовольно переделал канализацию и оставил ее открытой. Он оказался на скамье подсудимых. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Обвиняемый сознался в содеянном, раскаялся и сотрудничал со следователями. Он также оплатил родителям погибшего ребенка материальный и моральный вред. Это и послужило поводом примирения сторон, сообщает телеканал «Звезда».