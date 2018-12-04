Нижегородским многодетным семьям отдадут землю в собственность

В Нижегородской области могут начать предоставлять земельные участки многодетным семьям сразу в собственность, а не в аренду, как это происходит сейчас. Инициатива принадлежит главе региона Глебу Никитину.

По словам губернатора, которые приводит ИА «НьюсНН», сейчас предполагается, что участки даются в собственность только в период действия договора аренды и в период постройки жилого дома. Однако, как показала практика, далеко не все могут в таких условиях построить дом. Кто этого не успевает, лишаются участков и становятся должниками. Глава региона считает такую практику недопустимой.

Никитин внес законопроект об изменении способа предоставления земли в законодательное собрание Нижегородской области. В нем говорится, что семья может взять кредит на постройку дома под залог предоставленного участка.

Кроме того, глава региона поручил к 2021 году обеспечить землей все многодетные семьи, которые встанут на учет до 1 января 2019 года. По предварительным данным, в следующем году землей обеспечат 40% стоящих в очереди семей.

Ранее в Новгородской области начали разрабатывать закон о поддержке крестьянских хозяйств, в котором будет понятие «новгородский гектар».