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Омича будут судить за пожар в общежитии с ущербом на 8 млн рублей

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В Омской области передано в суд уголовное дело по факту пожара в общежитии колледжа. 24-летнего местного жителя обвиняют в уничтожении чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем.

По версии следствия, в момент пожара в общежитии Омского аграрно-технологического колледжа обвиняемый был пьян. Он случайно разлил растительное масло на раскаленную поверхность плиты. Дым распространился по всему четвертому этажу, возникло возгорание. Общий ущерб жителям общежития оценивается в 8 млн рублей, сообщает ИА «Город55».

Мужчина свою вину в произошедшем не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области трое детей погибли в результате пожара. Несовершеннолетние остались одни дома без присмотра.

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