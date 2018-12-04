Защитник «Челси» Аспиликуэта продлил контракт с клубом

Защитник лондонского ФК «Челси» Сесар Аспиликуэта продлил соглашение с клубом до 2022 года. Об этом сообщается на сайте команды.

«Я очень рад продлить свое пребывание здесь. Я получаю удовольствие и чувствую ответственность, играя за «Челси». Надеюсь, впереди еще много хороших моментов», — приводит слова Аспиликуэта RT.

29-летний испанский футболист перешел в лондонский клуб из французского «Манчестера» в 2012 году. В текущем сезоне он стал капитаном команды, провел 18 матчей и сделал три голевые передачи. Всего за «Челси» футболист сыграл в 298 играх. Как отмечает «Спорт-Экспресс», Аспиликуэта он может стать седьмым иностранцев в истории «Челси», который преодолеет отметку в 300 матчей за клуб.

13 ноября сообщалось, что бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии 37-летний Джо Коул объявил о завершении карьеры.