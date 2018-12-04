В Палермо арестовали предполагаемого главу «Коза ностры»

На итальянском острове Сицилия задержаны 46 предполагаемых членов местной мафии «Коза ностра», среди которых и ее глава 80-летний Сеттимино Минео. Об этом 4 декабря сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что задержанные являются верхушкой новой мощной преступной организации. Их обвиняют в вымогательстве, поджогах и нападениях.

Следствие отмечает, что Минео, который уже не раз отбывал тюремные сроки, взял под контроль большую часть мафии после смерти бывшего главаря Тото Риина, отбывавшего пожизненное заключение.

После ареста Риина «Коза ностра» превратилась в фрагментированную организацию с большим количеством кланов. В мае этого года они наделили Минео правами «крестного отца». По данным следствия, собрания кланов не проводились с 1993 года.