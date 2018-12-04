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В Самаре начинают заливать новогодние катки

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Площадь катков в парках Самары превысит 11,6 тыс. кв. м. Зимние площадки для отдыха начинают готовить на этой неделе.

Парки Самары переходят на зимний режим работы. До 10 декабря планируется завершить установку новогодних комплексов. При оформлении используются светодиодные гирлянды, фигуры и прожекторы. Крое того, власти города анонсировали установку ледяных и снежных фигур на футбольную тематику, сообщает НИА «Самара».

В четырех парках будут залиты катки, их общая площадь превысит 11,6 тыс. кв. м. Самый большой каток разместится в парке Гагарина, его площадь составит 8 тыс. кв. м. Также в парке 50-летия Октября планируют залить хоккейную коробку. На всех катках для горожан будет работать прокат спортивного инвентаря.

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