В подмосковной многоэтажке взорвалась граната

В подмосковном городе Куровское в квартире многоэтажки взорвалась граната. Об этом 4 декабря сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Первомайская. В результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения.

Правоохранители на месте происшествия устанавливают все обстоятельства случившегося.

25 ноября сообщалось, что в Северной Осетии задержали мужчину, который бросил в своего оппонента гранату. По уточненным данным, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, после чего один и них решил применить боеприпас.