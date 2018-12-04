В подмосковной многоэтажке взорвалась граната
В подмосковном городе Куровское в квартире многоэтажки взорвалась граната. Об этом 4 декабря сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Первомайская. В результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения.
Правоохранители на месте происшествия устанавливают все обстоятельства случившегося.
25 ноября сообщалось, что в Северной Осетии задержали мужчину, который бросил в своего оппонента гранату. По уточненным данным, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, после чего один и них решил применить боеприпас.