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Тестировать первые образцы автобусов-амфибий в Москве начнут в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Тестирование первых образцов автобусов-амфибий по популярному туристическому маршруту — от парка «Зарядье», вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя, МГУ и других достопримечательностей города — начнется в Москве в 2020 году. Об этом сообщили во вторник, 4 декабря, в пресс-службе «МосТрансПроекта».

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В ведомстве пояснили, что часть маршрута новый вид городского общественного транспорта сможет преодолевать по городским улицам, а другую — по акватории Москвы-реки, передает «РИА Новости». Автобус способен не только ездить, но благодаря своей нижней части, которая имеет скошенное, как у катера, дно, плавать. Руль в «амфибиях» может располагаться слева, справа или по центру.

Кабина для удобства может быть оборудована приборами морской навигации и радиостанцией.

«Такой транспорт является экологичным и безопасным для окружающей среды, в том числе для водоемов», — подчеркнули в «МосТрансПроекте».

Плавающие автобусы пользуются популярностью в крупных городах мира для проведения экскурсий, добавили в пресс-службе. Они курсируют в Амстердаме, Бостоне, Будапеште, Глазго, Монреале, Оттаве, Роттердаме, Торонто и Сан-Франциско, пишет сетевое издание m24.ru.

В ближайшие три года московские власти выделят «Мосгортрансу» 425 млн рублей на закупку и обслуживание туристических автобусов-амфибий, напоминает телеканал «360». В 2019 году субсидия на приобретение и сервисное обслуживание таких автобусов может составить 325 млн рублей, далее — по 50 млн в последующие два года.

В июле текущего года 17 человек, включая детей, стали жертвами крушения экскурсионного автобуса-амфибии на реке Миссури в США.

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