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Курц назвал условием мира в Европе сотрудничество с Россией

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Фото: РИА Новости/Себастьян Курц
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Власти Австрии полагают, что долгосрочный мир на европейском континенте возможен только в сотрудничестве с Россией, поэтому приоритетной задачей Вены в 2019 году будет снижение напряженности в отношениях Брюсселя и Москвы.

Об этом во вторник, 4 декабря, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

Курц подчеркнул на пресс-конференции в Вене, что необходимо будет и обеспечить деэскалацию конфликта на Украине, так как долгосрочного мира в Европе можно достичь только «вместе с Россией», а не против нее.

3 октября Себастьян Курц заявил, что странам ЕС необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы не допустить дальнейшего обострения отношений. В 2018 году президент России Владимир Путин и канцлер Австрии встречались трижды. 28 февраля переговоры лидеров состоялись в Кремле.

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