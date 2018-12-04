После проверки ФАС рестораны в аэропортах снизили цены

В нескольких ресторанных сетях, расположенных в московских аэропортах, существенно снизились цены после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом 4 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление ведомства.

Сеть ресторанов «Му-му» снизила цены в аэропортах Домодедово и Шереметьево почти на 45% на 30 блюд, в Жуковском — на 29,6% на 29 блюд. Цены на 18 позиций, предлагаемых сетью кофеен «Шоколадница» в аэропортах Шереметьево и Жуковский снизились в среднем почти на 20%. Меню «Бургер Кинг» в Домодедово теперь содержит 28 блюд по сниженной цене.

Проверка была проведена после жалоб граждан на завышенные цены. ФАС провела все необходимые анализы и выявила, что уровень цен на услуги кафе на территории аэропортов значительно выше, чем в заведениях города.

Ранее 4 декабря сообщалось, что ФАС поддержала появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает». Она должна быть единой для всех производителей. Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет.