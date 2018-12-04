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«Союз МС-11» успешно достиг МКС

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Космический корабль «Союз МС-11» успешно достиг МКС. Стыковка произошла в 20:33 мск. На борту — россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн, канадец Давид Сен-Жак.

Корабль долетел к МКС за шесть часов. Ожидается, что экипаж проведет на орбите 194 дня. В планах научные эксперименты и выход в открытый космос. 

«Роскосмос»: 1 марта на МКС отправятся Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кох. 

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