СМИ узнали об изменении качества пива в России

Зерно и сахар вместо солода! В России могут измениться требования к качеству пива. В ближайшее время комиссия рассмотрит новый регламент для пенного напитка. Документ позволит на 50% заменять солод более дешевыми компонентами.

Предполагается, что пивовары смогут расширить ассортимент и палитру вкусов. Кроме того, используя рис и кукурузу вместо солода, компании изрядно сэкономят. При этом снизить цены на пенный напиток никто не обещает.