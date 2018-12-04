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Более 10 котельных переведут на газ на Сахалине в 2019–2021 годы

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На Сахалине планируют перевести на газ 12 муниципальных котельных. Об этом заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко сообщил на пресс-конференции, посвященной реализации программы газификации в области.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, газификацию проведут в Тымовском, Долинском, Макаровском, Корсаковском, Поронайском и Александровск-Сахалинском районах. Программа рассчитана на 2019–2021 годы. За этот период планируется провести около 280 км внутрипоселковых газопроводов и перевести на газ 12 котельных, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам заместителя председателя правительства, в 2018 году выполнен большой объем работ, но на ближайшую перспективу поставлены еще более масштабные задачи. В этом году из областного бюджета на газификацию было выделено 600 млн рублей, в 2019 году планируется направить 1,8 млрд рублей, а в 2020 году — более 2 млрд рублей.

Сидоренко также отметил, что все это говорит о том, что в регионе идет значительное наращивание темпов газификации.

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