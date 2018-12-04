Российско-Китайский деловой форум проходит в Челябинске

В Челябинске открылся IV Российско-Китайский деловой форум. Организаторами выступили российско-китайский комитет дружбы, мира и развития и правительство Челябинской области.

«Мы рады, что торговые отношения активно развиваются, в этом году цифра составила более $100 млрд. Из-за сближения наших стран мы получили максимальный результат (в таких отраслях, как авиационное строительство, приборостроение и др.), во многом благодаря содействию на государственном уровне России и Китая», — цитирует 1obl.ru заместителя губернатора провинции Хэйлунцзян Чэна Чжемина.

Объем экспорта в РФ равняется 5,76 млрд юаней, импорта — 80,94 млрд юаней. 70% всей внешней торговли Хэйлунцзян приходится на бизнес с Россией.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сотрудничество с КНР является стратегическим.

«В текущем году Челябинская область и Китай достигли $0,5 млрд взаимного товарооборота, обеспечив прирост в 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал глава региона».

Товарооборот между Россией и Китаем растет и в будущем страны способны увеличить его значительно, заявил 7 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «По всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в $100 млрд» — отметил он. Глава правительства напомнил, что Китай является для РФ самым существенным партнером.