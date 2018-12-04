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Карантин объявлен в шести школах Липецкой области

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Классы закрывают на карантин в школах Липецкой области. При этом заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога.

По данным Роспотребнадзора, в Липецкой области зафиксировано уже восемь случаев гриппа, шестеро заболевших — жители Липецка. За неделю зарегистрировано почти 6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, на детей до 14 лет приходится 73,5% фактов болезни. Об этом сообщает GOROD48.

Специалисты уточняют, что учебный процесс был частично приостановлен в шести учебных заведениях. Полностью отменили занятия в двух школах Становлянского района, а также в двух малокомплектных школах Измалковского и Лебедянского районов. Также временно прекращены занятия в двух классах двух школ Грязинского района.

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