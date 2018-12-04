В Кремле напомнили позицию России по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.

Российская позиция неоднократно озвучивалась Владимиром Путиным. Глава государства говорил, что речи о прекращении транзита после запуска энергетического проекта «Северный поток – 2» не идет. «Этот транзит будет возможен, но опять же, все будет зависеть от Украины», — подчеркнул 4 декабря Песков.

Киев рискует потерять от 2,5% до 3% ВВП после ввода в строй газопровода «Северный поток – 2», следует из отчета украинского минфина о фискальных рисках на 2019 год. Страна выступает против строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, ее поддерживают Польша, Словакия, США и государства Прибалтики.

Газопровод пройдет от побережья России до ФРГ, в Финляндии и Германии уже приступили к укладке линий. Целью проекта стало обеспечение надежных поставок газа из России в Евросоюз.