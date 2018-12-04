Житель Ямала скончался от отравления рыбой

На Ямале семья из шести человек госпитализирована с признаками отравления после употребления рыбы, купленной у продавцов на «Газели». Один человек скончался в реанимации.

Члены одной семьи были госпитализированы в Губкинскую городскую больницу. Врачи подозревают, что ямальцы заболели ботулизмом. Четверых человек поместили в реанимацию. Среди заболевших была беременная женщина, ей сделали кесарево сечение, чтобы обезопасить ребенка. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Отец беременной скончался в реанимации.

Установлено, что семья употребляла в пищу рыбу, которая была куплена с машины «Газель» возле торгового центра. Автомобиль с дагестанским номером уже объявлен в розыск. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Точный диагноз будет выставлен после получения результатов лабораторных исследований.