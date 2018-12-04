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Туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле будет работать круглый год

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Туристический кластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле получит налоговые льготы на 10 лет. Первые пять лет ставка для резидентов составит 0%, затем — 1,1%. Для развития туризма будет использован закон о налоговом вычете, а также льготы на налог на имущество организации. Они вступят в силу с 1 января следующего года.

Свердловская область не понесет убытков, так как у кластера нет имущественного комплекса, информирует Tagilcity.ru. Проект обойдется бюджету региона в 200 млн рублей. «Гора Белая» сможет обслуживать до 7,5 тыс. туристов одновременно. Зимой там можно кататься на сноубордах, лыжах, снегоходах и санях, летом — на лошадях, мотоциклах, велосипедах, пишет ZNAK.

Ранее горнолыжный курорт «Гора Белая» назвали одним из самых популярных у россиян. Также в топе оказались «Шерегеш» в Кемеровской области и «Солнечная долина» в Челябинске.

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