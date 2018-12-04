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Обладатель трех звезд Мишлен устроил гастроли в Москве

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Один из лучших шеф-поваров Италии Мауро Улиясси, всего две недели назад получивший третью звезду Мишлен, выбрал Москву в качестве места для своих первых гастролей в новом качестве. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Мауро Улиасси – владелец знаменитого семейного ресторана Uliassi, расположенного в итальянском регионе Марке. В середине ноября Гид Мишлен присвоил этому заведению третью звезду. Таким образом Uliassi стал всего лишь десятым рестораном в Италии, который удостоился столь высокой награды.

Своей первый зарубежный визит в новом статусе Мауро Улиасси совершил в Москву. Однодневные гастроли мастера в формате гастрономического ужина прошли в ресторане Maritozzo. Для презентации было несколько самых известных блюд из основного меню Uliassi. В их числе тальятелли из каракатицы с нори, фузилли с ботаргой и фисташками, а также каппеллетти с шалфеем и белым трюфлем.

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